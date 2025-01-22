شكرا لقرائتكم خبر عن دودو وبلال مسعود خارج قائمة فراعنة اليد أمام أيسلندا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسباني كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة الفراعنة لمواجهة أيسلندا المقررة فى التاسعة والنصف مساء اليوم بالدور الرئيسي لبطولة العالم، وشهدت القائمة، استبعاد أحمد هشام دودو (للإصابة) وبلال مسعود.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام أيسلندا كلا من :

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق.