شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب نيجيرى فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد خلال الأيام الجارية لاعب نيجيرى فى تدريبات فريق الزمالك للناشئين، لقضاء فترة معايشة مع النادى، تمهيدا لضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض بيرنارد ديبراه اللاعب النيجيري تدريباته مع فريق الناشئين بنادي الزمالك، خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث إنه تحت السن "18 سنة"، ويلعب في مركز الجناح.

بيرنارد ديبراه، يقضى المعايشة في الزمالك على أن يتم التعاقد معه حال الاقتناع بمستواه وتقديم أوراق اعتماده لقطاع الناشئين، وضمه لصفوف الفريق، على أن يتم تدعيم صفوف الفريق الأول باللاعب حال موافقة السويسري كريستيان جروس على وجوده والاعتماد على اللاعب وفقا لمستواه الفنى خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، لن يتم بيعه خلال يناير الجارى، ومستمر مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن مجس الإدارة متمسك باللاعب، حيث إنه أحد الأعمدة الأساسية بالفرق، ويعد من أصول نادى الزمالك، وأضاف المصدر أنه من المقرر تحديد موعد لـ عقد جلسة مع زيزو ووالده للوصول إلى اتفاق جديد ونهائى، لتجديد عقد اللاعب، وتجهيز العقود الجديدة لتوقيعها بين الطرفين.

كان المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أعلن أنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن أخبار إيجابية بشأن تجديد عقد زيزو.

وعقد مجلس الزمالك جلسة مساء أمس بمقر النادى، بحضور أعضاء المجلس، تم خلالها قيام حسين لبيب رئيس النادى برفع توصيات لجنة الكرة، على مجلس الإدارة، وكذلك إخطار أعضاء المجلس بمستجدات ملف اللاعب، وما وصلت إليه المفاوضات مع زيزو ووالده خلال الساعات الماضية.