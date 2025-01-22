شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو اليوم فى دورى nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء، لمواجهة فاركو بالدورى المصرى، ضمن خطة الحفاظ على اللقب المحلى.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدورى المصرى، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى دوري nile

مباراة الأهلى وفاركو تقام فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.