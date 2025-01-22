شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى الزى الأحمر أمام أيسلندا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد بأول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، عندما يلتقى نظيره أيسلندا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ويرتدى منتخب مصر لرجال كرة اليد الزى الأحمر فى مواجهة أيسلندا وفقا لما تحدد من قبل مسئولو المنتخب واللجنة المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا بعد غد الجمعة، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد المقبل، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات اليوم بخلاف مواجهة الفراعنة كل من سلوفينيا مع الأرجنتين والسويد مع البرتغال و كاب فيردى مع كرواتيا و أمريكا مع اليابان و النرويج مع إسبانيا.

يسعى المدير الفنى الإسبانى للمنتخب خوان كارلوس باستور إلى الفوز فى مواجهة أيسلندا قبل لقاء سلوفينيا الذى يعد الأكثر صعوبة فى هذا الدور، حيث طالب اللاعبين بخوض الدور الرئيسى بنفس الروح والأداء الذى ظهر عليه الفراعنة فى مواجهة كرواتيا بختام الدور الأول.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.