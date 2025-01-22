شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يراقب الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يراقب حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى فريق الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا فى المباراة التى تجمعهما اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

ويسعى حمد إبراهيم لدراسة الاتحاد بشكل تفصيلى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى زعيم الثغر من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى الدورى.

وحقق الإسماعيلى فوزا مهما على فريق سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الفلسطيني خالد النبريصى الذى دشن أول أهدافه في الدورى مع الدراويش، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها.