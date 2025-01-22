شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جراديشار.. اتفاق اللاعب تم والتفاوض مع ناديه والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع نادى فيهيرفار المجرى، من أجل التعاقد مع السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويبلغ جراديشار من العمر 22 عاماً وتبلغ قيمته السوقية 800 ألف دولار، وبات من ضمن الأهداف المحددة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ويكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم مع فيهيرفار المجرى، بعد التوصل لاتفاق مبدئى مع اللاعب على الشروط الشخصية الخاصة بعقده.

يتصدر جراديشار قائمة هدافى فريقه فى الدورى المجرى هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف فى 17 مباراة وصنع هدفين آخرين، ليكون الأكثر مساهمة تهديفية فى الفريق بمجموع 9 مساهمات.

جدير بالذكر أن جراديشار غاب عن المباراة الودية التي خاضها فريقه فيهيرفار أمام نادي رادوملي أمس الثلاثاء، فى خطوة توقعها البعض مؤشرًا على اقتراب رحيله إلى الأهلى فى يناير الجارى.

على جانب آخر يستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.