شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يطير اليوم إلى الإمارات للمشاركة فى سباق الشارقة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطنى الأول للدراجات إلى الإمارات للمشاركة فى سباق الشارقة الدولى بالإمارات المحدد موعده في الفترة من 23 حتي 29 يناير الجاري.

وتصم قائمة المنتخب 6 لاعبين هم حسن الصيفي وأحمد السنفاوي ومحمد فرج عايش ومهاب عزيز ومحمود مطاوع وذياد علي صادق.

ويقود المنتخب أحمد مجدي مديراً فنياً وأحمد وحيد مدرباً عاماً، بينما يرأس البعثة محمد حجازى عضو المجلس.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الكابتن أيمن على حسن فى توفير معسكر مغلق للمنتخب بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر من أجل تجهيز اللاعبين فنياً وبدنيا لضمان الوصول بالمنتخب إلى أفضل حالة قبل السفر والمشاركة فى البطولة الدولية بالشارقة.

من جانبه أكد أيمن على حسن رئيس اتحاد الدراجات أن مجلس الإدارة يدعم المنتخبات الوطنية وهدف المجلس المشاركة الفعالة والمنافسة الحقيقة فى كل المحافل القارية والدولية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن مهمة المجلس الحالي شاقة وتحتاج مزيد من التعب والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف التى نسعى إليها منذ أن حصلنا على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد.

وحرص أيمن على حسن رئيس الاتحاد على عقد اجتماع مع الجهاز الفنى ولاعبي المنتخب قبل السفر إلى الإمارات من أجل مطالبة اللاعبين بالالتزام التام والظهور بشكل مشرف يليق باسم ومكانة مصر أثناء المشاركة فى السباق الدولى بالشارقة.

جدير بالذكر أن منتخب الرجال يشرف عليه هانى سعيد عضو مجلس الإدارة بينما يشرف على منتخب السيدات ندى الناصر عضو المجلس.