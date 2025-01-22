شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس المصرى المحتمل فى ربع نهائى الكونفدرالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر النادى المصرى قرعة ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لحسم الفريق الذى سيواجهه النادى البورسعيدى فى دور الثمانية، بعد حسم تأهله لهذا الدور عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

وينتظر المصري مواجهة فريق من الثلاثة المتصدرين لمجموعاتهم وهم، سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة الأولى، نهضة بركان المغربي، متصدر المجموعة الثانية، واتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الثالثة.



منافس المصري

من جانبه أعرب علي ماهر، المدير للنادي المصري، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: صعودنا لدور الثمانية جاء عن جدارة واستحقاق، وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم الكبيرة طوال الفترة الماضية.

وأضاف: ما زلنا نقدم مستويات متميزة رغم توالي المباريات وضغطها، وتكاتف الجميع داخل القلعة الخضراء وراء الاستقرار الفنى والإدارى.

واختتم: جماهير المصرى وراء المكسب فى مباراة بلاك بولز، المرحلة القادمة من الكونفدرالية صعبة للغاية ولدينا دراية كبيرة بمستويات كل الفرق.