شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو بالدورى اليوم.. سمير محمد مهاجما والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يواجه فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.

من المتوقع أن يدخل الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية، أفشة، عمرو السولية، إمام عاشور، حسين الشحات

الهجوم: سمير محمد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:..

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.