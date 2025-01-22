شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات طبية للونش والسعيد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الثنائى محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبارات طبية، للتأكد من مدى جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق فى مباراته المقبلة المقرر لها غدا أمام مودرن سبورت فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

وكان الونش والسعيد تغيبا عن مباراة الزمالك الماضية أمام إنيمبا النيجيرى الكونفدرالية، حيث يعانى الونش من كدمة أسفل الفخذ والركبة، والسعيد من إجهاد بالعضلة الأمامية، وأداى الثنائى مجموعة من التدريبات التأهيلية سواء بالركض حول الملعب بجانب فقرة باستخدام الأدوات الرياضية، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، فى إطار البرنامج الموضوع لهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويلتقى الزمالك مع مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز غدا الخميس باستاد القاهرة الدولى.