شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات شائكة على طاولة مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد الكرة المصرى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا برئاسة هانى أبو ريدة لمناقشة عدد من الملفات والقاضيا والأمور الهامة، يتصدرها ثلاثة ملفات رئيسية تمثل أولوية قصوى على أجندة الاتحاد.

يأتى هذا الاجتماع فى وقت حاسم يسعى فيه اتحاد الكرة لاتخاذ قرارات استراتيجية لضمان نجاح المنتخبات الوطنية فى مختلف الفئات، مع وضع خطة متكاملة لتطوير الكرة المصرية على المستويات كافة.

وتُنتظر نتائج الاجتماع وسط اهتمام كبير من الشارع الرياضى المصرى، لا سيما مع تأثير هذه القرارات على مستقبل المنتخبات الوطنية ومشاركاتها الدولية.

”الخليج 365” يرصد أبرز القرارات والملفات المنتظر مناقشتها وهى كالتالى..

مصير المدير الفنى لمنتخب السيدات

من المنتظر أن يتم حسم ملف تعيين المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للسيدات، حيث يُعد أحمد رمضان المرشح الأبرز لتولي المهمة، حيث يسعى الاتحاد لاستقرار الجهاز الفني لمنتخب السيدات استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مع التركيز على تطوير كرة القدم النسائية.

الجهاز الفنى لمنتخب مواليد 2007

يناقش الاجتماع ملف تعيين الجهاز الفني الجديد لمنتخب مواليد 2007، حيث يُعد وائل رياض المرشح الأقرب لتولي المهمة خلفًا لأسامة نبيه، الذي تم تعيينه مدربًا لمنتخب مواليد 2005، يأتي هذا التغيير في إطار خطة الاتحاد لإعادة ترتيب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

المشاركة فى أمم أفريقيا للمحليين

يتضمن الاجتماع قرارًا حاسمًا بشأن مشاركة المنتخب المصرى فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين، بعد أن تم تأجيل البطولة من فبراير إلى مارس، وسيحدد الاتحاد مدى جاهزية المنتخب للمشاركة فى ظل التعديلات الأخيرة بالروزنامة.