شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات جمعت الأهلى مع فاركو قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق فاركوعلى استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.



6 مباريات جمعت الأهلى وفاركو

مواجهات الأهلى وفاركو

6 مباريات جمعت بين الأهلى وفاركو ( 5 مباريات بالدوري+ مباراة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر 4 فوز وتعادل وحيد مقابل انتصار وحيد لفاركو بنتيجة اعتبارية هدفين بدون رد بسبب عدم حضور المارد الاحمر لمباراة الكأس، سجل المارد الأحمر 9 أهداف فى شباك فاركو وتلقت شباكه 5 أهداف.

الظهور الأخير للأهلى وفاركو فى الدورى

حقق الأهلى فوزاً بهدفين دون رد على الجونة فى آخر ظهور بمسابقة الدورى المصرى، فيما خسر فاركو من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.