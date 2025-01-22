شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحصّن المستبعدين من حسابات جروس بالإعارات والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود اللاعبين الشباب الذين رحّب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق برحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لعدم الحاجة الفنية لهم في الوقت الحالي، ويرغب مسئولو الزمالك في تمديد عقود هؤلاء اللاعبين مع البحث لهم عن عروض إعارة سواء داخلية أو خارجية من أجل إكتساب الخبرات الفنية المطلوبة التي تؤهلهم بعد ذلك للدفاع عن عرين الفريق الأول، وحتى لا يرحل هؤلاء اللاعبين مجاناً دون تحقيق استفادة مالية لخزينة النادي.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين ، سيف جعفر، مهاب ياسر، محمد عاطف، حيث تلقى الثلاثى عروض من أندية مختلفة، للرحيل عن الأبيض خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تلقى محمد عاطف ومهاب ياسر عرضا من بتروجت ودخل مسئولو النادي البترولي في مفاوضات جادة مع الزمالك من أجل استعارة خدمات الثنائي بناء على طلب سيد عيد المدير الفني لبتروجت ، كما تلقى محمد عاطف عروض من ناديي الجونة والبنك الأهلى، أما سيف جعفر فتلقى عدة عروض منها غزل المحلة بالإضافة إلى عرض من الدوري الكرواتي.

وغم أن العروض تصل للزمالك مؤخراً لضم مواهبه الشابة، إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت البت في هذه العروض حالياً لحين حسم ملف تمديد عقود هؤلاء اللاعبين ثم إختيار أنسب العروض بالتنسيق مع المدرب السويسري واللاعبين.