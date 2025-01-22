شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يطير إلى ليبيا لبداية مشواره مع الاتحاد وأمح يودعه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، صباح اليوم في مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى ليبيا للانضمام لصفوفه الجديد الاتحاد الليبى لمدة 6 شهور بعدما أنهى اللاعب إجراءات السفر للأراضى الليبية عقب اتمام الصفقة بشكل رسمى.

وحرص أمح الدولى صديق كهربا على توديعه في مطار القاهرة، بعدما حسم نادي الاتحاد الليبي صفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



كهربا وأمح

وفتح الأهلي باب الرحيل أمام كهربا خلال يناير الجاري، بعد تراجع مستواه وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

نادي الاتحاد الليبي اتفق مع محمود كهربا على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار يتحصل عليهم الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الليبي له الحق في تفعيل بند شراء كهربا بعد نهاية مدة إعارته.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر اليوم الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وفى 13 ديسمبر 2019 أعلن مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، ودفع كهربا الغرامة المادية التي وقعت عليه بجانب قضائه فترة إيقاف وصلت لستة شهور كاملة.

ولعب كهربا مع الأهلى 144 مباراة في كل البطولات سجل 48 هدف وصنع 22 هدف ، ونال كهربا مع النادي الأهلي، ثلاثة ألقاب فى دوري أبطال افريقيا وبطولتين للدوري المصري إلى جانب لقب وحيد فى السوبر الإفريقي فضلا عن 4 بطولات بكأس مصر فضلا عن مشاركته مع النادي الأهلي فى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية مرتين بجانب التتويج بالسوبر المحلى 3 مرات.

وشارك كهربا مع الأهلي في إجمالي 9 مباريات خلال الموسم الحالي بواقع 378 دقيقة لعب، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.