شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تزين قائمة الكاراتيه فى بطولة البريميرليج بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة البريميرليج التى تقام بفرنسا فى الفترة من 22 حتى 27 يناير الجارى، والتى يشارك بها منتخبات الرجال والسيدات.

ويشارك الكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم 14 لاعبا ولاعبة، مقسمين الى 7 لاعبين، و7 لاعبات، وهم كل من عمرو علاء، عبد االله ممدوح، عبد االله هشام ،يوسف عماد، طه طارق، أيه هشام، ريم أحمد، أحلام حمدي، نورسين محمد كمال، فريال أشرف، هدير أحمد، حبيبة ماجد، على الصاوي، أحمد رجب المصري.

ويرافق البعثة في فرنسا عصام عبد الرؤوف عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، سيد إبراهيم إداري، عبد الرحمن محمد طبيب، عبد الفتاح النجار مدير فنى ومدرب، هاني قشطة مدرب، عماد السرسى وأحمد شاهين حكم دولي.