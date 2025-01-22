شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة لحسم ملف المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة اليوم الأربعاء اجتماعًا بمشروع الهدف لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص الكرة المصرية على مختلف الأصعدة.



يتصدر جدول الأعمال اعتماد تشكيل منتخب مواليد 2007 بعد انتقال مهمة قيادة منتخب 2005 إلى أسامة نبيه، المدير الفني السابق لمنتخب 2007. ويبدو أن الأقرب لخلافة نبيه في قيادة منتخب 2007 هو وائل رياض، المدير الفني الحالي لمنتخب 2010.



كما سيتم حسم منصب المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، حيث تم الاتفاق على تعيين أحمد رمضان، المدير الفني السابق للمنتخب ونادي مسار، لقيادة المنتخب النسائي، بجانب اعتماد الجهاز الفني المعاون بالكامل.



يناقش المجلس ملف التعاقد مع خبير تحكيمي أجنبي لدعم منظومة التحكيم المصرية، حيث تم استعراض العديد من السير الذاتية التي سيتم تقييمها واختيار الأنسب خلال الاجتماع.



يناقش مجلس الإدارة اقتراحًا مقدمًا من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن تخفيض أسعار تذاكر المباريات لحشد الجماهير ودعم المنتخب في المرحلة المقبلة، خاصة في تصفيات كأس العالم، لما لذلك من دور كبير في تعزيز فرص المنتخب للتأهل للمونديال.