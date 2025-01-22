شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام فاركو اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الرابعة عصر اليوم الأربعاء نظيره فاركو على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويملك فريق الاهلى 18 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 13 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك فاركو 10 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وحقق الاهلى فوزاً بهدفين دون رد على الجونة في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر فاركو من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولى في أخر ظهور بدوري أبطال أفريقيا بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور بجانب وسام أبو على وحسين الشحات وأفشة.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد.

في المقابل، يتطلع أحمد خطاب المدير الفني لفاركو لتحقيق نتيجة إيجايبة من أنياب حامل اللقب الاهلى اليوم للتقدم في سباق مراكز المسابقة، ويتسلح الفريق البرتقالى بنجومه المتميزين أمثال محمود جهاد وأحمد شريف وعمرو ناصر ومحمد سعيد شيكا.

وتبدو هناك مواجهة خاصة تشعل صدام فاركو والأهلي وتجمع بين زهير المترجي اللاعب المغربي في صفوف فاركو، الذي سبق أن هز شباك الأهلي مع فريقه السابق الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا قبل 3 أعوام وقاد ناديه لتحقيق اللقب.