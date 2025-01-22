شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على زد إف سي في الدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بيراميدز، ضيفاً ثقيلاً على زد إف سي، اليوم الأربعاء في السابعة مساءً، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يبحث السماوي عن مواصلة الانتصارات لتعزيز موقعه في المنافسة على الصدارة، كما يسعى زد إلى انتزاع 3 نقاط ثمينة من الفريق السماوي.

وكان فريق زد تغلب في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، كما فاز بيراميدز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

وحصد بيراميدز 17 نقطة خلال مشواره بالدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز السماوي في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

وعلى الجانب الآخر، حصد فريق زد إف سي 13 نقطة خلال مشواره بالدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو زد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.