شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فرنسا والدنمارك أبرز نتائج اليوم ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 8 مباريات من عمر بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي تستضيف فعالياتها ثلاث دول بنظام مشترك، هي كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري، حتى 1 فبراير.

وجاء نتائج المباريات كالتالى:

فرنسا 37 – 30 المجر

الدنمارك 40 – 30 ألمانيا

بولندا 38 – 32 الجزائر

إيطاليا 25 – 18 التشيك

هولندا 38 – 37 قطر

النمسا 29 – 29 مقدونيا الشمالية

سويسرا 37 – 26 تونس

الكويت 26 – 24 غينيا

ويستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد لخوض منافسات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى الدور الرئيسى كالتالى:-

مصر أمام أيسلندا الأربعاء 22 يناير 9.30 مساء.

مصر أمام سلوفينيا الجمعة 24 يناير 7 مساء.

مصر أمام كاب فيردى الأحد 26 يناير 7 مساء.

وحصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق إذاعة مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، وتُذاع مباريات منتخب مصر، وكل مباريات البطولة، عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.