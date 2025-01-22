شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمصطفى شلبى لتحديد موقفه من مواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك، لاختبار طبى غدًا الأربعاء لتحديد موقفه من مواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل مصطفى شلبي على راحة من تدريب اليوم الثلاثاء، بسبب معاناته من نزلة برد، وبناء عليه قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، منح اللاعب راحة من التدريبات، على أن يخضع لاختبار غدًا لتحديد موقفه من المباراة.

ويستعيد الزمالك خدمات الثنائى محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد خلال مواجهة مودرن سبورت، حيث غاب الونش وعبد الله السعيد عن صفوف الزمالك فى مواجهة إنيمبا النيجيرى بسبب الإصابة، حيث كان يعانى الونش من كدمة أسفل الفخذ والركبة، ويعانى السعيد من إصابة فى العضلة الأمامية.