شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفائزين بجائزة أفضل لاعب فى مباريات اليوم بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من دورى نايل.

أحرز خالد النبريص هدف الإسماعيلى الوحيد في مباراته أمام سموحة، والتي انتهت لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء في الجولة التاسعة لدورى نايل.

كما حصل محمد إبراهيم على جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلى والجونة، التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر.

بينما حصل فيه محمد سيحا حارس مرمى حرس الحدود على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

في الوقت نفسه حصل محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبى التي انتهت لصالح الفريق العسكرى بهدف مقابل لا شىء.



محمد إبراهيم



محمد سيحا