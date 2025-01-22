شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: نتائج الإسماعيلى هذا الموسم هى الأفضل فى آخر 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن فريقه استحق الفوز على فريق سموحة فى بطولة الدورى الممتاز بعدما ظهر بمستوى فني متميز.

وقال حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي فى تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظرى نتائج فريق الإسماعيلي هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز هي الأفضل فى آخر 4 سنوات ماضية".

وأضاف المدير الفنى للإسماعيلى: "الموسم الحالي استثنائي بالنسبة للدراويش، وحققنا فوزًا مستحقًا على سموحة في مباراة اليوم بالدوري".

وكان الإسماعيلى حقق فوزا ثمينا اليوم على سموحة بهدف مقابل لا شىء أحرزه خالد النبريص فى الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى نايل، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الثامن.