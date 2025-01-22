شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من دورى نايل.

وحقق الإسماعيلى فوزا غاليا على سموحة بهدف مقابل لا شىء أحرزه الفلسطيني خالد النبريص، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى محرزا هدف فريقه الوحيد.

تشكيل الإسماعيلي ضد سموحة

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر.

الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، محمد بيومي، إريك تراوري، مروان حمدي.

الهجوم: خالد النبريصي.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من كمال السيد، حاتم سكر، هشام محمد، نادر فرج، عبد الله محمد، محمد حسن، عمر القط، على الملواني، محمد خطاري.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس مرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر وبركات حجاج وهشام حافظ ومحمد ربيعة.

خط الوسط: محمد كناريا ومحمود صابر وعبد الكريم الوادي وإسلام جابر.

خط الهجوم: صموئيل اماندي وحسام حسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد أشرف حارسًا وبرفقته شريف رضا ومحمد مصطفى ميدو ومصطفى البدري ومحمد سعيد زيكا وأبو بكر ليادي ومحمد سالم ودوكو دودو ومحمد كونيه.