شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكما لمباراة فاركو والأهلي ووفا لسيراميكا والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فاركو والأهلي المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري نايل إلى الحكم محمد معروف، يعاونه سمير جمال وشهاب راشد وأسامة إسماعيل ومحمد عباس حكم فيديو، وشريف عبد الله مساعد حكم فيديو.

بينما يدير الحكم محمود وفا مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاشم عبد المريد ومبروك نبيل ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة زد و بيراميدز الحكم محمد يوسف يعاونه أحمد عبد المنعم ومحمد القاضى وعمرو الشناوى، وحسام عزب حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، التى شهدت غياب خط الهجوم الأحمر بالكامل سواء للإصابات مثل وسام أبو على وطاهر طاهر، أو الرحيل مثل كهربا وبيرسى تاو.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.