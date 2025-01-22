شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2025 العديد من الأخبار منها غياب أبو على عن قائمة الأهلي في مباراة فاركو غدًا، الزمالك يدرس إصدار بيان بعد مناقشة مصير زيزو فى اجتماع مجلس الإدارة.

الأهلي يقترب من حسم صفقة البرازيلى إيفرتون خلال ميركاتو الشتاء

اقترب النادي الأهلي من ضم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي بعد تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي خلال الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.

الأهلى بدون مهاجمين ولا أجنحة أمام فاركو .. كولر يعلن القائمة بغياب أبو على

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.، التى شههدت غياب خط الهجوم الأحمر بالكامل سواء للإصابات مثل وسام أبو على وطاهر طاهر أو الرحيل مثل كهربا وبيرسى تاو.

الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف النبريص ويصعد للمركز الثامن بجدول الدورى

فاز الإسماعيلى على سموحة بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة التاسعة لدورى نايل .

طلائع الجيش يهزم إنبي بهدف فتح الله في الدوري المصري

نجح فريق طلائع الجيش في الفوز علي إنبي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

مكافآت خاصة لتحفيز منتخب اليد قبل انطلاق الدور الرئيسي لبطولة العالم

عقد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي منتخب مصر لتحفيزيهم قبل مواجهة إيسلندا بالدور الرئيسي لبطولة العالم غدا.

حرس الحدود يهزم غزل المحلة 1-0 بدورى NILE .. فيديو

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

البنك الأهلى يهزم الجونة 2 - 1 ويقفز للمركز السادس بالدورى

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.