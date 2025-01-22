شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأولمبي كرم جابر ينضم للجهاز الفني للمشروع القومي للموهبة للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، عن انضمام البطل الأولمبي كرم جابر للجهاز الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة، في خطوة جديدة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الرياضية العالمية لدعم المواهب المصرية وتطوير أدائهم الفني والبدني.

ويأتي هذا الانضمام كإضافة نوعية للمشروع، حيث يُعد كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، من أبرز الرياضيين المصريين في تاريخ المصارعة.

ومن المتوقع أن يسهم وجوده في رفع كفاءة اللاعبين وتأهيلهم للتنافس في المحافل الدولية وفق أعلى المعايير.

ويهدف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الرياضات، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويرها، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية، لاسيما في الألعاب الأولمبية.

من جانبه، عبّر كرم جابر عن فخره بالانضمام لهذا المشروع الطموح، مؤكدًا حرصه على تقديم خبراته وتجربته الأولمبية لدعم اللاعبين الموهوبين، ومساعدتهم في تحقيق إنجازات مشرفة لمصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى إعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تحقيق إنجازات تاريخية ورفع راية مصر في المحافل الدولية.