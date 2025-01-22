شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 21/1/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 21/1/2025 ، 4 مباريات، حيث فاز حرس الحدود على غزل المحلة بهدف نظيف، والبنك الأهلي يفوز على الجونة 2-1، وخسر إنبي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما تمكن الإسماعيلى من الفوز على سموحة 1-0، ضمن منافاست الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويتصدر هدافي الدوري المصري ناصر منسي مهاجم الزمالك برصيد 5 أهداف، فيما جاء في المركز الثاني ياور أنور لاعب البنك الأهلي، ومحمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة، ومحمود عبد الحفيظ لاعب سيراميكا برصيد 4 أهداف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن كل من الزمالك وبيراميدز، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش الي النقطة 11 في المركز التاسع، فيما استمر إنبي في المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 14 فى المركز السادس، واحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري.