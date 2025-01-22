شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى وهنداوى و على" يظهرون أمام أيسلندا للمرة الثانية فى بطولات العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يسجل الثلاثى كريم هنداوى وإبراهيم المصرى ومحمد على الظهور للمرة الثانية أمام أيسلندا على صعيد بطولات العالم، عندما يلتقون المنتخب الأيسلندي فى التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء بأول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وظهر الثلاثى أمام أيسلندا من قبل فى بطولة العالم عام 2015 بقطر فى مباراة فاز فيها المنتخب الأيسلندي بنتيجة 28-25.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره سلوفينيا بعد غد الجمعة، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات اليوم بخلاف مواجهة الفراعنة كلا من سلوفينيا مع الأرجنتين، والسويد مع البرتغال، وكاب فيردى مع كرواتيا، وأمريكا مع اليابان، والنرويج مع إسبانيا.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25، قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.