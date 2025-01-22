شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يؤكد استكمال مناقشة تجديد عقود نجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بيانا عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء اليوم لمناقشة عدة ملفات، أهمها ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفي زيزو، وجاء البيان كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يدرك مسئولياته تجاه النادي وجماهيره، وأنه ينتهج سياسة ثابتة تقوم على المحافظة على القوام الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم، والاستمرار في حصد البطولات التي بدأت بالفوز ببطولتي الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

وفي هذا الإطار، استكمل المجلس مناقشة التجديد لنجوم الفريق عمر جابر، محمود حمدي الونش، أحمد السيد زيزو، عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي، ويؤكد المجلس عدم صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في هذا الصدد، ويهيب المجلس بالجميع تحرى الدقة فيما يتم نشره من معلومات والاعتماد على المتحدث الرسمي فقط.