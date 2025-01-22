شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتعاقد مع حميدة على صانع ألعاب أبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو بلدية المحلة اتفاقهم مع حميدة على لاعب وسط أبو قير للأسمدة وتعاقدوا معه لمدة موسمين ونصف بعد دفع المقابل المادى لناديه، في إطار خطة إدارة البلدية نحو التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر لإعادة هيبة الفريق من جديد.

وكان بلدية المحلة تعادل في آخر مبارياته خارج ملعبه أمام الترسانة بثلاثة أهداف لمثليهما رفع بها رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأ بلدية المحلة بجهاز فنى بقيادة إبراهيم صلاح نجم الزمالك الأسبق الذى فشل فى تحقيق النتائج المرجوة، خاصة أن الفريق هابطا من الدورى الممتاز، وهو ما دفع مصطفى الشامى رئيس النادى إلى توجيه الشكر له والتعاقد مع حسام عبد العال المدير الفنى السابق لأسوان.