الامارات | شباب الأهلي لا يتوقف عن الفوز.. الجزيرة آخر الضحايا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل شباب الأهلي انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الجزيرة 2-1، أمس، في افتتاح المرحلة 13 من المسابقة.

وقفز شباب الأهلي إلى صدارة الترتيب العام لجدول المسابقة «مؤقتاً»، وله مباراة مؤجله، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة (10 انتصارات وتعادلان)، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح فيديريكو كارتابيا باب التسجيل لمصلحة أصحاب الأرض عند الدقيقة 36 من متابعة لتسديدة لعبها في اتجاه مرمى الجزيرة، وردها الحارس علي خصيف، ليُكملها مهاجم شباب الأهلي في المرمى.

ولم يهنأ «فرسان دبي» بالهدف لأكثر من دقيقتين، إذ تمكن مدافع الجزيرة خليفة الحمادي من تسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة من مامادو كوليبالي، ليكملها في المرمى.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول، تمكن لوكا ميليفوجيفيتش من معاودة التقدم لمصلحة شباب الأهلي، بعد كرة تخطت رأس مؤنس دبور، وتابعها في شباك الجزيرة.

من جانبه، تمكّن عجمان من تحقيق الفوز على حساب خورفكان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس في ملعب خورفكان.

وتقدم «البرتقالي» في وقت مبكر بهدف سجله لاعب خورفكان، الأرجنتيني بيدرو بافلوف، بالخطأ في مرماه، حينما حاول إبعاد تسديدة إسماعيل مؤمن، ليضعها بقدمه في شباك الحارس أحمد الحوسني (18).

وعزز المغربي وليد أزارو من تقدم الضيوف بهدف سجله في الدقيقة 87، من هجمة مرتدة صنعها الوافد الجديد، علي مدن. وصعد عجمان بهذا الانتصار إلى المركز التاسع، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي خورفكان عاشراً بـ14 نقطة.

العين يضمن «النصر» بالأربعة

سفيان رحيمي سجل هدفين من رباعية العين. تصوير: إريك أرازاس

عاد العين مجدداً إلى سكة الانتصارات، بعد تغلبه على ضيفه النصر 4-1، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد هزاع بن زايد.

تقدم العين عن طريق كاكو، بعد تمريرة استقبلها داخل الصندوق من زميله فيليبي سالوموني، سددها بيسراه في مكان صعب (12)، وعزز سفيان رحيمي من تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يضع الكرة من تحت أقدام حارس النصر (24).

وعاد سفيان رحيمي ليتلاعب بالدفاع وحارس المرمى، ويمرر كرة على طبق من ذهب إلى محمد عوض الله، ليضعها بسهوله في الشباك (72).

وواصل رحيمي تألقه، مسجلاً الهدف الرابع بعد هجمة منظمة، أنهاها بتسديدة لم يُفلح الحارس في التصدي لها (76)، فيما سجل ناصر النعيمي هدف تقليص الفارق للنصر، بعدما صدقت على شرعيته تقنية «الفار» (89).

وارتقى العين إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، وهو رصيد النصر نفسه، الذي بقي خامساً بفارق المواجهات المباشرة.