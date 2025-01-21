شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع: المنتخب يمتلك روحا عالية في مونديال اليد ومحمد علي منحنا الثقة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي فيزبريم المجري، عن مشاركة المنتخب في بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي تقام حاليا بتنظيم مشترك في الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وقال يحيى الدرع في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن تدرج المباريات جاء في مصلحة منتخب مصر، وساهم في دخول اللاعبين في أجواء البطولة.

وعلق الدرع علي مباراة المنتخب الوطني مع كرواتيا، قائلاً: "أكثر ما نال إعجابي خلال المباراة، هو هدوء لاعبي المنتخب أمام كرواتيا، اللاعبون كانوا واثقين من أنفسهم بشكل ملحوظ".

وتابع: "منتخب مصر دخل البطولة بأهداف كبيرة، والوصول إلى مدى أبعد بكثير عما تم تحقيقه في السابق، الفوز أمام كرواتيا على أرضها كان ضرورة، واللاعبون أثبتوا قدرتهم على تحقيق ذلك بالروح العالية".

وواصل: "أداء محمد علي كان استثنائيا، وأعطى المنتخب ثقة كبيرة، وكان من أهم عوامل التفوق على كرواتيا أيضا زيادة معدل التصويب، وتنفيذ العديد من الخطط، والتصويب من الخارج".

وأكمل الدرع تصريحاته أنه سعيد بما يقدمه منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد، ومتفائل بالخير للاعبين في البطولة، مؤكداً أن مباراة كرواتيا كانت مرحلة وانتهت والمهم الآن التركيز على مواجهتي أيسلندا وسلوفينا، من أجل أن يتخذ الفريق طريقا مريحا في بطولة العالم.

وأتم يحى الدرع تصريحاته أنه يتواجد حالياً في النمسا، من أجل استكمال رحلة التأهيل الخاصة به بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، في مركز ريد بُل للتأهيل، مؤكداً أنه يتواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر وأطباء إسبانيا الذين أجروا الجراحة، وأن التأهيل الآن يسير بشكل جيد وبخطى ثابتة في الشهر الثالث من المرحلة، وبداية من الشهر المقبل سيبدأ الجري، ليطمئن بذلك كافة متابعي كرة اليد المصرية على رحلة عودته من الإصابة.