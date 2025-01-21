التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين إنبى وطلائع الجيش بدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى إنبى وطلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض فريق إنبى بقيادة محمد إسماعيل المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. رضا السيد.

خط الدفاع .. أحمد صبيحة ، أحمد خليل "كالوشا" ، محمد سمير ،

خط الوسط .. أحمد العجوز ، مصطفى دويدار ، محمد شريف حتحوت ، محمد ناصر.

الهجوم .. أحمد نادر حواش ، مصطفى شكشك ، أحمد أمين "أوفا".

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع .. خالد سطوحى ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد متعب.

خط الوسط .. أحمد عبد الرحمن ، عماد فتحى ، على فتحى ، حامد خالد.

الهجوم .. يسرى وحيد ، جودون شيكا ، كريم طارق.

ويحتل إنبي المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراة واحدة، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الطلائع في مباراتين، وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.