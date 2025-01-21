شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع سموحه "سلبيا" فى شوط أول مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلى وسموحه سلبيا بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة التاسعة لدورى نايل .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين اللذان ظهرا عليهما الرغبة في تحقيق الفوز نظرا لموقفهما الصعب في جدول الترتيب ، وتألق بشكل ملحوظ حارسى المرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى والهانى سليمان حارس سموحه اللذان زادا عن مرماهما بشكل كبير حتى أطلق أحمد الغندور حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى .

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد عادل

الدفاع : عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، عماد حمدي ، محمد نصر.

الوسط : عبد الرحمن الدح ،محمد عبد السميع ، محمد بيومي ، إريك تراوري ، مروان حمدي.

الهجوم : خالد النبريصي.

بينما يتواجد علي مقاعد البدلاء كلا من كمال السيد، حاتم سكر، هشام محمد، نادر فرج، عبد الله محمد، محمد حسن، عمر القط، على الملواني، محمد خطاري.

حارس مرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : عبد الرحمن عامر وبركات حجاج وهشام حافظ ومحمد ربيعة.

خط الوسط : محمد كناريا ومحمود صابر وعبد الكريم الوادي وإسلام جابر .

خط الهجوم : صموئيل اماندي وحسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أشرف حارسًا وبرفقته شريف رضا ومحمد مصطفى ميدو ومصطفى البدري ومحمدسعيد زيكا وأبو بكر ليادي ومحمد سالم ودوكو دودو ومحمد كونية.