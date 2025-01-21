شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل وفتحي يقودان هجوم بيراميدز أمام زد في دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد و أحمد طارقالثلاثاء، 21 يناير 2025 07:59 م
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في دوري نايل ، حيث يحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.
خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.
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