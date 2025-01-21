شكرا لقرائتكم خبر عن ملف الكرة النسائية يتصدر مائدة اجتماع اتحاد الكرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر ملف الكرة النسائية مائدة اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، غدا الأربعاء، برئاسة هاني أبو ريدة، حيث استقر المجلس على تعيين أحمد رمضان المدير الفني السابق لفريق مسار لكرة القدم النسائية مديراً فنياً للمنتخب الوطني النسائي الأول، والذى يستعد لتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس المقبل، كما يعلن الاتحاد عن توجيه الشكر لمنتخب الناشئات تحت 17 سنة بقيادة مصطفى منير.

ويأتي هذا التوجه فى ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي تضمن الشروط الواجب توافرها في المدير الفني الجديد، وأهمها الخبرة في مجال كرة القدم النسائية وتحقيق إنجازات ملموسة على المستويين المحلي والقاري.

واستطاع أحمد رمضان أن يستوفي جميع هذه الشروط بفضل إنجازه التاريخي مع فريق مسار، حيث قاد الفريق لتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

ويستعد المنتخب الوطني النسائي لمواجهة منتخب رواندا في الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين، الأولى في رواندا يومي 19 أو 20 مارس المقبل، على أن تستضيف مصر مباراة الإياب في موعد يحدد لاحقاً.