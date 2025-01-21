شكرا لقرائتكم خبر عن "كاتونجا و على" ثنائى التألق فى حراسة منتخب كرة اليد ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

نجح ثنائى حراسة مرمى منتخب كرة اليد، كريم هنداوى "كاتونجا" و محمد على، فى خطف الأنظار بالدور الأول ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتصدى محمد علي لـ 24 تصويبة من أصل 71 تصويبة خلال تواجده فى حراسة مرمى منتخب مصر بالمباريات الثلاثة الأولي فى بطولة العالم.

فيما تصدى كريم هنداوي إلى 14 تصويبة من أصل 39 تصويبة خلال تواجده فى حراسة مرمى منتخب مصر بالمباريات الثلاثة الأولي فى بطولة العالم.

ويستعد منتخب اليد لمواجهة أيسلندا غدا الأربعاء بأول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم، فى التاسعة والنصف مساء، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من، كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا بعد غدا الجمعة ، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم ، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات اليوم بخلاف مواجهة الفراعنة كلا من ،سلوفينيا مع الأرجنتين و السويد مع البرتغال و كاب فيردى مع كرواتيا و أمريكا مع اليابان و النرويج مع أسبانيا .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.