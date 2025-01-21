شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يواصل برنامجه التأهيلي فى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

خضع أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق البنك الأهلي، لتدريبات بدنية في صالة الجيم، ضمن برنامجه التأهيلي، للتعافي من إصابة الكسر في الترقوة، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في الدوري أمام الأهلي وخضع على أثرها لعملية جراحية.

وكان أحمد ريان بدأ بتدريبات الجري حول الملعب على هامش تدريبات فريقه في وقت سابق.

وحقق فريق البنك الأهلي الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.

ويعيش البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حالة من التوهج الكروي، بعد الفوز في آخر مباراتين، على غزل المحلة بهدف نظيف، ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة، قبل الفوز علي الجونة اليوم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 14 فى المركز السادس، حصدها بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفان واستقبلت شباكهم 7 أهداف.