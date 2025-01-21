شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة لتحفيز منتخب اليد قبل انطلاق الدور الرئيسي لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

عقد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي منتخب مصر لتحفيزيهم قبل مواجهة إيسلندا بالدور الرئيسي لبطولة العالم غدا.

وأشاد خالد فتحي بالمستوى الفني المميز الذي قدمه لاعبي المنتخب طوال اللقاءات الماضية ببطولة العالم والفوز في ثلاث مباريات متتالية على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

وأكد رئيس اتحاد اليد ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني باستور واللاعبين في مواصلة العروض المميزة بالبطولة، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن في المواجهات المقبلة من أجل الفوز بها والمنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة.

وتعهد خالد فتحي بمكافآت مجزية حال المنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة، مؤكدا أن المشوار ليس سهلا ويتطلب المزيد من الجهد والعرق لتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل.