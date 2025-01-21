الامارات | «الصقور» يتعاقد مع المدرب بدر طبيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الإمارات مع المدرب بدر طبيب الشحي لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بديلا عن المدرب المصري طارق السيد.

ويعد الشحي ثالث مدرب يتم تكليفه بتدريب «الصقور» في الموسم الحالي، بعد كل من البوسني داركو نسترويفيتش، والمصري طارق السيد.

وقاد المدرب بدر طبيب مساء اليوم الثلاثاء اولى تدريبات الفريق، يذكر ان فريق الصقور يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة.