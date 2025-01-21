الامارات | انطلاق بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس الأثنين، المرحلة الأولى من منافسات بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، التي تقام بمشاركة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين.

وتضمنت المرحلة الأولى التي تُقام في منشأة «كلايم» بجزيرة ياس في أبوظبي، منافسات في القفز الحر الداخلي في أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، كما اشتمل حفل الافتتاح على عروض فنية من خلال التشكيلات الرباعية والثمانية والستة عشر، إلى جانب تشكيلات فردية مثيرة.

ومن المقرر أن تُقام المرحلة الثانية من البطولة في موقع «سكاي دايف دبي»، يومي 25 و 26 يناير الجاري، وتتضمن منافسات القفز الحر الخارجي.

حضر مراسم اليوم الافتتاحي للبطولة يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام للاتحاد، وحسين محمد الحسني، نائب مدير عام «كلايم» جزيرة ياس.

وأكد الحمادي، أن إقامة البطولة بمرحلتيها في أبوظبي ودبي تحت مظلة الاتحاد، يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتطوير رياضته ونشرها على أوسع نطاق، استثماراً للإمكانات الكبيرة التي تملكها الإمارات.

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة المتمثلة في 200 قافز من أبرز القافزين في مجال النفق الهوائي على المستوى العالمي، تثري المنافسات وتعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الإمارات التنظيمية، خاصة أن المنافسات هذا العام استثنائية وغير مسبوقة في أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم.

وأعتبر محمد يوسف، الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، أن البطولة تُعد واحدة من أقوى وأضخم البطولات على صعيد القفز الحر بالمظلات في العالم، حيث تتضمن نوعين من منافسات القفز الحر الداخلي في «كلايم»، والقفز الحر الخارجي في «سكاي دايف دبي».

وأوضح أن البطولة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية عالمية ودعم رياضة القفز الحر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال المنشآت العالمية الفريدة والتنظيم الاحترافي المتميز.