بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يقهر ألكاراس ويبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سابعا عالميا تألقه وقهر الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث بعد تأخره بمجموعة وفاز عليه 4 6 و6 4 و6 3 و6 4، الثلاثاء في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ليبلغ دورها نصف النهائي للمرة الثانية عشرة في مسيرته.

وذكّر ديوكوفيتش ابن الـ37 عاما الجمهور بزمنه على ملعب رود لايفر أرينا، مسرح أعظم إنجازاته، حيث يسعى إلى تحقيق لقبه الحادي عشر في ملبورن والـ25 القياسي في البطولات الكبرى.

وجدد الصربي فوزه على ألكاراس (21 عاما) الذي فشل للمرة الرابعة في التأهل إلى نصف النهائي، خلال ثلاث ساعات و37 دقيقة، محققا انتصاره الخامس على منافسه في ثماني مواجهات، بما في ذلك فوزه في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس.

وسيلعب ديوكوفيتش مع الألماني ألكسندر زفيريف الثاني الذي تغلب على الأميركي تومي بول الثاني عشر 7 6 (7 1) و7 6 (7 0) و2 6 و6 1.

وبدأ ديوكوفيتش المواجهة متقدما 2 0 بعد انتزاعه الشوط الثاني على إرسال منافسه، لكن الأخير رد بالمثل في الشوط التالي وأدرك التعادل 2 2 ثم 3 3 و4 4 قبل أن يخلق الفارق في الشوط التاسع الذي انتزعه من الصربي، وصولا إلى حسم المجموعة على إرساله 6 4.

وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية حيث تقدم ديوكوفيتش 2 0 ثم 3 0 لكنه خسر إرساله في الشوط الخامس ما فتح الطريق أمام ألكاراس للعودة وإدراك التعادل 3 3 و4 4 قبل أن يحسم الصربي الأمور في الشوط العاشر على إرسال الإسباني، منهيا المجموعة 6 4.

وكما في أول مجموعتين، تقدم ديوكوفيتش بكسر إرسال منافسه الثالث، لكنه خسر إرساله الرابع، وتدارك الأمر بسرعة بفوزه في الشوط الثامن على إرسال ألكاراس الرابع ثم شوط إرساله الخامس، حاسما إياها 6 3.

فعلها الصربي مجددا وهذه المرة فاز في الشوط الأول من المجموعة الرابعة على إرسال ألكاراس الذي حارب وحاول كسر إرسال ديوكوفيتش الثالث من دون جدوى، ليتخلف 2 4 قبل أن يفوز بالإرسال التالي بصعوبة وسط تشجيع كبير من الجمهور (3 4).