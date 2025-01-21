شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات الزمالك لحسم مصير زيزو فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة مصير أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق والذى ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة ناديه.

ومن المقرر أن يعرض حسين لبيب رئيس النادى ، توصيات لجنة الكرة على المجلس بشأن ملف اللاعب، وفقا للتواصل بين لبيب واللاعب ووالده.

وهناك عدة سيناريوهات تنتظر زيزو مع الزمالك، نرصدها في السطور التالية ..

التجديد للزمالك و الخروج للإعارة

السيناريو الأول هو اتفاق مجلس الإدارة على تجديد عقد زيزو مع الفريق لمدة 3 مواسم، على أن يخرج للإعارة سواء بالسعودية او أي عرض خارجى يصل النادى بشأن اللاعب، لتحقيق استفادة مالية من اللاعب، خاصة وأنه حال عدم التجديد للزمالك سيستمر مع الأبيض حتى يونيو المقبل، مالم يتم شراء باقى المدة المتبقية في عقده مع النادى، وهو الأمر المرفوض للاعب ووالده، خاصة وأنه اذا كان قرار المجلس خروج اللاعب عن الزمالك فكان الأولى له الرحيل خلال انتقالات الصيف .

الرحيل عن الزمالك وعدم التجديد

السيناريو الثانى وهو عدم التوصل الى اتفاق مع اللاعب ووالده، وبالتالي بيع اللاعب لفريق أخر والموافقة على العروض التي يتلقاها، مع البحث عن بديل لزيزو، لتعويض تأثر الفريق برحيله، خاصة وأن والد زيزو منح الزمالك مهلة حتى بعد غد الخميس للبت في أمر اللاعب سواء بالتجديد أو الرحيل عن الزمالك

التجديد والبقاء في ميت عقبة

السيناريو الأخير وهو نجاح الزمالك في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق، والبقاء مع الأبيض في ميت عقبة، ومواصلة مسيرته مع الفريق و البطولات والألقاب.