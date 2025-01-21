شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقود الجبهة اليمنى للأهلى في مباراة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عودة لاعبه محمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة فاركو المقبلة بالدوري.

وجلس محمد هانى على مقاعد البدلاء في مباراة الأهلى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا الأخيرة والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وشارك في الشوط الثانى بديلا.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.



ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.