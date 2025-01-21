شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات دورية للجنة الحكام لمناقشة الحالات الجدلية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام المكلفة بإدارة شئون التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماعات دورية لمناقشة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بحيث يكون الاجتماع كل جولتين من بطولة الدوري، ويتضمن اي مباريات أقيمت في باقي الأقسام والمسابقات الأخرى.

وكشف مصدر في لجنة الحكام، أن الاجتماعات الدورية للحكام، تشمل جانب تثقيفي، وتعمل على الحد من الأخطاء التحكيمية، موضحا أن هناك تحسن ملحوظ في أداء الحكام في الفترة الأخيرة، وخاصة آخر جولتين.

وعقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، أمس الاثنين ، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات .

المحاضرة استمرت 4 ساعات ، وشارك في المراجعة و الشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة .

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، الكابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج والكابتن هشام صلاح مصطفى،والكابتن فهيم عمر والكابتن جهاد جريشة.