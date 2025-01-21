شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للمصري يفاضل بين ألمانيا والدوحة لإجراء جراحة الصليبي للشامي والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الجهاز الطبي للنادي المصري برئاسة الدكتور محمود الشحات، بين مركز أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وألمانيا، لإجراء جراحة الصليبي لمحمد الشامي مهاجم الشامي لاعب الفريق البورسعيدي.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للمصري وجهة اللاعب خلال الأيام المقبلة، لإنهاء إجراءات سفر اللاعب لإجراء الجراحة.

وكان محمد الشامي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع المصري في مواجهة فاركو والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف يفي الجولة الثامنة بالدوري.

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، ملف بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد حسم التأهل لربع النهائي، عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط رفقة الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة إلى ثمن النهائي.

ويعود فريق المصري اليوم إلى معسكره بالكلية الحربية استعداداً لمواجهة بتروجت في لقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد في الرابعة عصر الخميس المقبل، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر للاعبين عقب مواجهة بلاك بولز.

ويبحث المصري عن مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.