شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كولر وطبيب الأهلي قبل إعلان قائمة مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع طبيب الفريق، خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين فى صفوف الفريق الأحمر، وموقف البعض منهم من العودة للمباريات القادمة، فى ظل النقص العددي الذى يعاني منه الأهلي الفترة الأخيرة ما بين الإصابات ورحيل بعض اللاعبين.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من إصابات مؤثرة فى صفوفه، مثل كريم فؤاد وعلي معلول ورضا سليم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وأشرف داري وعمر كمال، بخلاف رحيل محمود كهربا وبيرسي تاو عن الفريق الأحمر، ويرغب كولر فى معرفة موقف اللاعبين من العودة للتدريبات، وقد يكون عمر كمال هو أقرب المصابين العائدين لتدعيم صفوف فريقه في مباراة فاركو غداً.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.