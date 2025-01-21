شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات عالقة على طاولة مجلس الزمالك.. تجديد عقود اللاعبين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على انهاء 5 ملفات عالقة، تخص فريق الكرة الأول، خاصة في ظل رغبة المجلس في انهاء تلك الملفات في أسرع وقت لتحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق، وحل تلك الأزمات متوقفة على انتعاش خزينة الزمالك بمبلغ مالي ضخم يستطيع سد الاحتياجات قبل نهاية شهر يناير الجارى، ونرصد في الأسطر التالي أبرز الملفات العالقة والتى من المنتظر أن يتم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم.

مديونيات اتحاد الكرة

أصبح نادى الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ 60 مليون جنيه، ورفض مجلس الجبلاية فتح القيد لأى نادى قبل سداد مديونياته.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع اتحاد الكرة حول سداد نصف المديونية 30 مليون جنيه، وجدولة النصف الأخر على 6 أشهر بشيكات مؤرخة مستحقة الدفع، مقابل فتح القيد للنادى في الانتقالات الشتوية الحالية.

مستحقات لاعبى الكرة

يعمل المجلس جاهدًا لتوفير 25% من قيمة مستحقات لاعبى فريق الكرة المتأخرة، حيث لم يتقاضى اللاعبين رواتبهم منذ بداية الموسم، وهو الملف الأبرز على طاولة المجلس في الوقت الحالي.

تجديد عقود اللاعبين

يأتي في المرتبة الثالثة من بين الملفات العالقة، تجديد عقود اللاعبين الذين ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الجارى، ويعد أحمد مصطفى زيزو أبرز النجوم في هذا الملف، إلا أن الإدارة نجحت في التوصل لاتفاق مع اللاعب على التجديد، وتسعى لحسم تجديد عقود باقى اللاعبين مثل محمود الونش وعبد الله السعيد وعمر جابر قبل الإعلان عن تجديد زيزو.

حسم مصير زيزو

يشهد اجتماع مجلس إدارة الزمالك اليوم، عرض حسين لبيب رئيس لجنة الكرة التقرير الخاص بموقف أحمد زيزو من تجديد تعاقده، حيث يتولى لبيب ملف التجديد للاعب، وشهدت الساعات الماضية تعثر فى الاتفاق بين الطرفين ولم يوقع اللاعب على العقد الجديد، ويبحث المجلس فى اجتماعه اليوم مصير اللاعب سواء بالتجديد أو الرحيل.

حسم الصفقات الجديدة

في الوقت ذاته تعمل إدارة الزمالك على تدعيم الفريق بالصفقات المطلوبة، إلا أن الأزمات المحيطة بالنادى قد تجعل الإدارة تبرم صفقات في أضيق الحدود وبحق أقصى صفقة أو اثنين.