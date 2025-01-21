شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر التي ترغب في تحقيق انتصارات محلية للحفاظ على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو في الرابعة من عصر غداً ، الأربعاء، بملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويستعد الأهلي لخوض مباراة قوية في بطولة الدوري حينما يواجه فاركو باحثاً عن استعادة الإنتصارات بعد الخسارة المفاجئة من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي السبت الماضي بالقاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكن الفريق تأهل لربع نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفاركو

وتنقل قنوات أون سبورت مباراة الاهلي وفاركو مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعدها.

ويملك الاهلى 18 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 13 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك فاركو 10 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.