شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يفوز وديًا على بسيون برباعية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.



سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من، عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

وحرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحادالمصري لكرة القدم ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة ، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور المباراة ومصافحة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أحمد الكأس واللاعبين لمساندتهم والشد من أزرهم.